50-й Нью-Йоркский марафон отменен из-за пандемии коронавируса

Организаторы Нью-Йоркского марафона объявили об отмене забега из-за пандемии коронавируса. Спринтеры всего мира должны были бежать дистанцию в 42 195 метров первого ноября.



Информация об отмене марафона была подтверждена мэром Нью-Йорка Билом Де Блазио: "Несмотря на то, что марафон является культовым событием нашего города, выражаю благодарность организаторам, поставившим на первое место здоровье и безопасность зрителей и спортсменов. Мы с нетерпением ждем проведения пятидесятого марафона в ноябре 2021 года".



Напомним, что Нью-Йоркский марафон является одним из самых массовых забегов в мире. В 2014 году его пробежало порядка 50 тысяч человек. Первый Нью-Йоркский марафон состоялся в 1970 году и наряду с Чикагским и Бостонским марафоном входит в число "мэйджоров".