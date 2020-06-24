США вводят новые антииранские санкции

В отношении пяти капитанов иранских судов, возивших топливо в Венесуэлу, вводятся рестрикции, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Помпео отметил, что активы этих капитанов будут заблокированы, им будет запрещена деятельность в водах США.

Также американские власти будут добиваться в ООН продления эмбарго на поставки оружия Ирану. Причина — возможность передачи Ираном современного оружия террористам и "государствам-изгоям". Эмбарго ООН на поставки оружия в Иран истекает в октябре 2020 года. Если Совет безопасности ООН не одобрит продление эмбарго, США намерены самостоятельно восстанавливать санкции против Ирана, отметил Помпео.

Ранее МАГАТЭ принял резолюцию, согласно которой Иран должен передать информацию о ряде своих ядерных объектов. Цель этого — выяснить, не выполнял ли Тегеран в начале 2000-х годов тайные работы в рамках своей ядерной программы. Президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал резолюцию и выразил опасение, что МАГАТЭ под давлением США и Израиля утратит независимость. Помпео предупредил, что мировое сообщество должно быть готово к тому, чтобы принимать дополнительные меры против Ирана, если страна откажется ответить на запросы МАГАТЭ.