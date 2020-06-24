Мощный взрыв в промзоне в Набережных Челнах попал на видео

Мощный взрыв в Набережных Челнах полностью уничтожил здание площадью 100 квадратных метров и установленное оборудование. Ударный момент попал на видео.

ЧП произошло около часа дня 23 июня в промзоне в проезде Огнеборья. В здании находилась пиролизная установка по переработке жидкой резины, принадлежащая 66-летнему местному предпринимателю. По мнению экспертов, взрыв прогремел из-за нарушения технического регламента.

У пожарных ушло полчаса на то, чтобы справиться с огнем. В результате инцидента никто не пострадал.

У здания обрушилась крыша и часть стен, часть имущества удалось спасти, однако сама установка оказалась уничтожена.