ЕС озабочен недружественными действиями Турции

Евросоюз солидарен с Грецией перед лицом недружественных действий Турции, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной конференции с главой МИД Греции Никосом Дендиасом. Евросоюз был задуман для того, чтобы все стали хорошими соседями, и у Греции самые веские причины быть хорошим соседом для Турции. Поэтому озабоченность Афин понятна, сейчас обсуждается, как остановить динамику эскалации.

Боррель сообщил, что его проинформировали об участившихся авиационных облетах Турцией греческой границы и нарушениях греческого воздушного пространства, а также морских претензиях Турции в восточном Средиземноморье. В общих интересах восстановить доверие и уладить текущие трудности, передает "Интерфакс".

В то же время Париж считает необходимым оперативно обсудить в Европейском союзе характер его отношений с Анкарой — без каких-либо табу и наивности, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщает ТАСС, министр назвал скандальным инцидент с фрегатом Courbet, который участвовал в операции НАТО и обеспечивал соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия Ливии, когда натолкнулся на противодействие турецкого военного корабля. Турция и Россия усиливают свое присутствие в Ливии. Кроме того, нужно обеспечить соблюдение территориальной целостности Греции и Кипра, являющихся членами ЕС. Они не должны становиться инструментами давления, подытожил министр.