Суд постановил закрыть дело Майкла Флинна

Апелляционный суд округа Колумбия постановил прекратить уголовное дело Майкла Флинна, бывшего советника президента США Дональда Трампа. Флинна обвиняли в даче ложных показаний ФБР.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство министерства юстиции, ранее снявшего с экс-советника президента все обвинения.

Американский лидер в своем Twitter приветствовал решение апелляционного суда. "Прекрасно!" — написал Трамп.

Генерал Майкл Флинн занимал пост советника Трампа по национальной безопасности в январе-феврале 2017 года на протяжении трех недель. Ему были предъявлены обвинения в предоставлении президенту и ФБР ложной информации о своих контактах с Сергеем Кисляком, который в тот период был послом России в Вашингтоне. "Дело Флинна" стало частью расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

В конце мая разведка США рассекретила документы по Майклу Флинну. В открытом доступе оказалась, в частности, расшифровка переговоров Флинна с Кисляком.