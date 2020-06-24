Погибшую блогершу Настю Тропицель кремируют без присутствия родных

Тело 18-летней блогерши Насти Тропицель (Анастасия Зубрина) будет кремировано в четверг на острове Бали. Родственники на церемонию прощания вылететь не смогут из-за закрытых границ.

Популярная блогерша с миллионом подписчиков разбилась в ДТП в воскресенье. Ее спортивный мотоцикл потерял управление и врезался в бордюр. Настя, получив черепно-мозговую травму, скончалась на месте. Российская дипмиссия занимается вопросом гибели девушки. Пока вопрос доставки праха на родину не решен, передает РИА Новости.

Зубарина родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Вела блоги с 12 лет, рассуждая на философские темы. На ее инста-блог были подписаны более миллиона человек.