В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

В крушении самолета "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320 в Карачи виновны, по предварительным данным, пилот и диспетчер аэропорта, не следовавшие установленным процедурам. Доклад о расследовании авиакатастрофы 24 июня представил в Национальной ассамблее Пакистана министр авиации страны Гулам Сарвар Хан.

В документе говорится, что самолет был полностью исправен. При первой попытке приземления он не выпустил шасси и трижды коснулся взлетно-посадочной полосы, что привело к повреждению его двигателей.

"И пилоты, и диспетчеры не соблюдали протокол. Пилот проигнорировал указания авиадиспетчеров, а они, с другой стороны, не проинформировали пилота о столкновении двигателей с землей", — сказал Хан, слова которого приводит РИА Новости.

Министр сообщил также, что голосовой самописец работал до последней секунды и записал все переговоры в кабине пилота. Его запись была расшифрована в начале июня во Франции.

Прослушав запись, эксперты поняли, что пилот не обратил внимания на предупреждение диспетчеров о высоте полета, заявив, что самолет будет "управляться". Кроме того, рассказал Хан, оба пилота обсуждали ситуацию с распространением коронавируса, который затронул их семьи, и не были сосредоточены на управлении лайнером, что в итоге привело к катастрофе. Ответственность несут также бортпроводники и авиадиспетчеры, добавил министр.

Как ожидается, полный отчет о расследовании крушения будет представлен через год.

Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. 97 человек из 99 находившихся на борту погибли, два пассажира выжили. Кроме того, умерла девочка, жившая в одном из домов, на которые упал самолет.