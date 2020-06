Даниил Квят вернулся на трассу в Имоле, где протестировал болид Alpha Tauri

Команда "Формулы-1" Alpha Tauri вернулась на трассу впервые после паузы, вызванной пандемией коронавируса, и начала тестовую программу на автодроме в Имоле, в которой участвуют и Даннил Квят, и Пьер Гасли.



Заезды пилотов "конюшни" связаны со съемками рекламного ролика, сообщает F1 News. По трассе они проехали не больше 100 километров, но даже это помогло Даниилу с Пьером вспомнить машину, а команде отработать взаимодействие в условиях ограничений из-за пандемии.

🎥 We are back on track @autodromoimola 🇮🇹😉@kvyatofficial 🔛 🍩 pic.twitter.com/UOn4zzifZa