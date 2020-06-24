Момент аварии с перевернувшимся пьяным водителем в Москве попал на видео

Утром в Москве водитель на большой скорости вылетел с дороги, подскочил на бордюре и приземлился на автомобиль, стоящий на парковке торгового центра.

Инцидент произошел в Южном административном округе столицы в среду, 24 июня. По мнению очевидцев, виновник ДТП был сильно пьян.

По предварительным данным, в аварии никто серьезно не пострадал.