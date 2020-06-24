Монумент "Родина-мать зовет!" открыт после реставрации

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что мемориал "Героям Сталинградской битвы" в Волгограде необходимо сохранить для будущих поколений. Выступая на торжественном открытии монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после реставрации, Любимова назвала памятник жемчужиной комплекса. Отметив, что это священное место посещают сотни тысяч людей, чтобы почтить память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, она сказала, что мемориал "важно сохранить для поколений, в память о нашей великой истории".

Во время реставрационных работ на одном из крупнейших памятников мира были заделаны 14 километров трещин, обновлена канатная арматура внутри статуи, скульпторы расчистили поверхность памятника и обновили лицо "родины-матери". Общая стоимость реставрационных работ составила порядка 650 миллионов рублей. Открытие обновленного памятника планировалось в конце апреля, к 9 Мая, но из-за ситуации с коронавирусом отложено на конец июня. Однако комплексная реставрация мемориала не прекращается, в планах до 2025 года провести капитальный ремонт всех объектов Мамаева кургана. В частности, к 80-летию Сталинградской битвы в 2023 году приведут в порядок территорию комплекса музея-панорамы "Сталинградская битва", отремонтируют нижнюю террасу, где уже много лет находится в разрушенном состоянии аэратор, пешеходный мост по улице Чуйкова, заменят инженерные сети, реставрируют архитектурные объекты, а также благоустроят территорию.

24 июня состоится уникальный торжественный концерт у подножия монумента, посвященный 75-летнему юбилею Великой Победы. Концерт Победы организуют Русское концертное агентство и телеканал "Россия 1" при поддержке Минкультуры России, Фонда президентских грантов и Администрации Волгоградской области. Прямую трансляцию концерта также покажет канал "Россия".