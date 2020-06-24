Куратор гиперзвука и космоса в Пентагоне уходит в отставку

Заместитель министра обороны США Майкл Гриффин, который курирует в том числе перспективные разработки вооружений, а также гиперзвуковых, космических и противоракетных технологий, покидает свой пост. Как сообщил глава Пентагона Марк Эспер, Гриффин и его заместитель Лиса Портер уйдут в отставку 10 июля.

"Они оставляют превосходное наследие в области исследований и разработок, которые обеспечивают американское военное преимущество на суше, на море, в воздухе и в космосе", — говорится в заявлении Эспера, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Майклу Гриффину 70 лет. Он занимает должность заместителя руководителя Пентагона с февраля 2018 года. В 2005-2009 годах Гриффин возглавлял NASA. О причинах отставки ничего не сообщается.

В конце прошлого года в Пентагоне были созданы отдельные Космические силы.