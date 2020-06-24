"Это лишь прикрытие". Макгрегор усомнился в болезни Абдулманапа Нурмагомедова

Бывший чемпион в двух весовых категориях Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор усомнился в заболевании коронавирусом отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа.



Ранее двоюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов выложил фото с боя действующего чемпиона UFC против ирландца, подписав: "Когда у тебя коронавирус и ты не можешь дышать".



Макгрегор пришел в комментарии и ответил: "Я подумал, что для Абдулманапа это всего лишь прикрытие. Прикрытие, чтобы скрыть недостаток активности, прекращение боев. Удачи, но помни — Аллах видит все".



Напомним, что отец Хабиба в конце апреля заразился коронавирусом. За время болезни он перенес инсульт, кому, у него было выявлено 75 процентов поражения легких. Накануне стало известно, что Абдулманап все-таки победил коронавирус, но пока он по-прежнему находится в больнице из-за осложнений, которые вызвал вирус.