В Турции представлен план с признанием российского Крыма

Турецкая партия Vatan в ходе рабочего онлайн-совещания признала Крым российским и утвердила это в своем Черноморско-средиземноморском плане дружбы и мира. Среди прочих пунктов плана – ликвидация в регионе баз США и НАТО, признание самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, Абхазии, обеспечение территориальной целостности Сирии и прекращение вмешательства США в Ливии. Цель плана – мир в регионе, и он будет зиждиться на укреплении оси сотрудничества между Россией и Турцией.

Кроме того, председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Совета крымских татар Лемара Селендили отметила улучшения в экономическом положении крымских татар, крымскотатарский язык стал официальным, были получены права других тюркских народов. Аналитик ЦСИ Sahipkiran Кюршад Орнек призвал МИД Турции стать гарантом прав крымских татар, передает РИА Новости.

Крым стал российским регионом после референдума 2015 года, когда и Севастополь, и Крым голосовали за присоединение к России. Украина продолжает считать Крым своей временно оккупированной территорией. Москва сообщает, что референдум был проведен в полном соответствии с международным правом.