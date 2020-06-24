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24 июня 202020:40 Полина Ермолаева

Путин вручил Госпремии тем, кто делает Россию великой державой

Путин вручил Госпремии тем, кто делает Россию великой державой

24 июня по случаю праздника президент РФ Владимир Путин вручил Государственные премии за 2019 год. Они присуждены за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также благотворительности, правозащитной и гуманитарной деятельности. Традиционно эта церемония проводится 12 июня, в День России. Но в планы вмешалась пандемия. Впрочем, если бы не она, список лауреатов тоже мог бы оказаться несколько иным.

Историческая церемония — впервые Государственную премию за достижения в области гуманитарной деятельности президент вручает врачу.

Валерий Вечорко — главврач одного из флагманов борьбы с короновирусом, знаменитой московской "пятнашки", больницы имени Филатова. Доктор, которого за эти месяцы мы научились узнавать по глазам и походке, сегодня в Кремле, в костюме.

"Меня сейчас переполняют огромные чувства: гордость за нашу страну, за медицинских работников, которые ежедневно, не жалея себя, самоотверженно, порой вдали от семьи продолжают борьбу за жизнь и здоровье наших пациентов", — признается Вечорко.

Ученые из Санкт-Петербурга Государственную премию получают за создание современных препаратов для лечения онкологии — сейчас все силы фармацевтов, конечно, отданы разработке вакцины от коронавируса.

"Эта напасть, которая называется коронавирус, мы ее обязательно победим. Нет никаких сомнений", — заверяет генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов.

Лауреаты рассажены в шахматном порядке, но разве это почтительное расстояние может отдалить их заслуги перед Отечеством?

"Те, кто находится сегодня здесь, в Кремле, безусловно, являются представителями различных отрядов, благодаря которым Россия может претендовать и по праву претендует на то, чтобы называться великой державой", — с удовольствием констатирует Владимир Путин на церемонии.

Впервые в день вручения Госпремии награждают и за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности, и в сфере благотворительности. Мария Большакова почти 20 лет возглавляет Союз семей военнослужащих России. Константин Хабенский отмечен как создатель благотворительного фонда; денежный эквивалент премии, 10 миллионов рублей, он отдает своим подопечным.

"Ни одно пожертвование, ни один закон, ни одна глобальная инициатива не имеет смысла, если в центре их идей не стоит человек и помощь человеку", — убежден Константин Хабенский.

Люди, а именно старожилы байкальской Сибири, в центре исследований этнографа из Иркутска Галины Медведевой.

Значок лауреата Государственной премии из рук президента сегодня получает и антрополог Андрей Головнев, директор Кунсткамеры, крупнейший специалист по культуре народов Севера.

"На Севере говорят, что в Арктике хорошо видно человека. Добавлю: из Арктики хорошо видно человечество", — говорит Андрей Головнев, который возглавляет Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого.

Издалека трансляцию церемонии награждения смотрит удостоенный награды за гуманитарную деятельность композитор Давид Тухманов — он живет в Израиле, границы пока закрыты.

А его главную песню, "День победы", запевают на Красной площади. Подхватывает вся Россия

"Меня выбрала судьба быть автором этой песни", — считает Давид Тухманов.

Признательность не только судьбе, но и учителям звучит сегодня из уст писателя, литературоведа, члена Совета по культуре и искусству при президенте РФ Валентина Курбатова.

"Вспоминаешь простое святое правило Льва Николаевича Толстого: "Делай, что должно, и пусть будет, как будет", — отмечает Валентин Курбатов.

О гении музыки Сергее Васильевиче Рахманинове говорит директор дома-музея композитора "Ивановка". Лауреат Государственной премии Александр Ермакова воссоздал не только усадьбу, но и неповторимую атмосферу русского дома.

"Если у вас есть в окружении сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в Ивановку, мы с Сергеем Васильевичем сумеем их воспитать", — с иронией обещает Александр Ермаков.

Ученые из Новосибирска Михаил Предтеченский, Дмитрий Маркович, Владимир Меледин награждены за разработку технологии производства углеродных нанотрубок. Настоящий научно-технологический прорыв, обеспечивающий стратегическое преимущество России.

После церемонии награждения Путин пожелал всем успехов, выразил надежду на то, что жизнь восстановилась, но предупредил, что пока все равно нужно быть аккуратными.

В окружении лауреатов Государственной премии президент поднимает традиционный бокал шампанского.

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