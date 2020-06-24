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Столкновения на расовой почве 51 минута назад

24 июня 202021:49 Валентин Богданов

Коронавирус и протесты: Трамп отправился искать поддержки в южных штатах

Коронавирус и протесты: Трамп отправился искать поддержки в южных штатах

О росте числа выявляемых случаев коронавируса COVID-19 сообщают больше половины американских штатов, что не мешает активистам движения за расовое равноправие выводить на улицы все больше людей. И все больше памятников падает со своих постаментов. Очередная мишень протестующих — Голливуд. От фабрики грез требуют нанимать меньше белых актеров. На этом фоне президент Трамп отправился в южные штаты искать сторонников в борьбе с хаосом и безумием, охватившим страну. На чью помощь он теперь рассчитывает?

Избирателям Аризоны — штата колеблющегося и потому так важного для перевыборов — Дональд Трамп назначил встречу в гигантской церкви Dream City. Послушать президента США в городе Финикс пришли 3000 человек. В зале консервативная молодежь — то есть те, с кем Трамп говорит на одном языке.

"Если давать власть людям, которые сносят памятники, нападают на церкви, захватывают улицы и поджигают дома, тогда не останется ничего святого, и никто не будет в безопасности. А если Сонный Джо станет президентом, вся страна погрузится в хаос", — говорит президент США.

В Аризоне в отличие от многих других уголков Америки местные власти оказались не робкого десятка. Против агрессивно настроенных протестующих, которые пытались прорваться к церкви, полицейские в защитном снаряжении применили слезоточивый газ.


Приятные впечатления Дональду Трампу обеспечила поездка на границу — в округ Юма. Главе Белого дома показали, как идет строительство так любимой им стены. Возвели уже 200 миль. По такому случаю на одном из металлических пролетов закрепили памятную табличку, которую Трамп с улыбкой подписал.

Стену строят на деньги бюджета США, но стены, как известно, вещи двойного назначения: работают не только для того, чтобы не впускать, но и чтобы не выпускать. Кто знает — если бардак к северу от стены продолжится, может, на юге, как когда-то хотел Трамп, и в самом деле присоединятся к достройке — Мексика все-таки вложится?

Пока же в Америке продолжают падать монументы. В Чарльстоне добрались до седьмого вице-президента США Джону Кэлхуна. За то, что Кэлхун был рабовладельцем, к его статуе подогнали краны.

В Висконсине в городе Мэдисон действовали по-варварски. Свалили и измазали краской скульптуру, установленную в XIX веке на средства местных женщин. Оторвали голову и выбросили в воду статую норвежского эмигранта полковника Ганса Христиана Хега — хотя Хег вообще-то был противником рабства и сражался против конфедератов. Мимоходом били витрины и даже напали на сенатора Тима Карпентера — кстати, демократа, — который пытался все это снимать.

Полиция не вмешивалась. Вставать на пути у агрессивной толпы людям в форме в США сейчас себе дороже — причем в прямом смысле. В Сиэтле бюджет городского управления решено урезать на 20 миллионов долларов, но мэру Дженни Дуркан этого мало. Она требует от полицейских еще и наполовину сократить их расходы.

Дуркан пытается усидеть на двух стульях и понравиться анархистам, что захватили Капитолийский холм в центре Сиэтла. Теперь они требуют снести статую освобождения от рабства в парке Линкольна, а едва мэр заикнулась о том, что полицию неплохо бы вернуть в отбитый у нее участок, снова выходят на марш.

Вся эта зашкаливающая политическая активность происходит в условиях тревожной эпидемиологической обстановки. И пусть согласно данным Национального бюро экономических исследований США сами протесты пока не спровоцировали рост числа заболевших, коронавирус в Америке снова перешел в наступление.

Из 26 штатов сообщают о тысячах новых случаев заражения, в семи из них побиты антирекорды по госпитализации. Хуже всего ситуация в Калифорнии — больше пяти тысяч заболевших за сутки. А власти Техаса, который открылся одним из первых, снова призывают жителей оставаться дома.

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