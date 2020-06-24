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75 лет Победы 48 минут назад

24 июня 202021:37 Алена Рогозина

75-летие Победы: великая река людской благодарности течет по стране

75-летие Победы: великая река людской благодарности течет по стране

24 июня, в этот особый день, по всей стране проходят торжественные акции, посвященные 75-летию Великой Победы. Где-то сегодня исполняли мечты ветеранов, где-то массово звучала музыка военных лет, а где-то в память о миллионах погибших в Великой Отечественной войне в небо выпускали белых голубей.

В честь 75-летия Победы гудят вернувшиеся из кругосветки парусники "Седов" и "Паллада" во Владивостоке, гудят военные корабли в Находке, противолодочные катера, рыболовецкие суда в Арсеньеве. Им вторят городские храмы. Великая река людской благодарности с истоком на Дальнем Востоке течет по стране.

"Дух захватывает! Мощь! Связь поколений!", — с восторгом делится впечатлениями от воздушной части парада командир отдельного вертолетного полка Центрального военного округа Сергей Барыкин.

В небе над Новосибирском впервые — "бессмертный и непобедимый полк". По нему сегодня сверяют совесть внуки и правнуки, военные и гражданские пилоты российских транспортно-штурмовых вертолетов и самолетов.

Линия фронта Вениамина Карповича Чебанова часто проходила в тылу врага. А оружием были карандаш и блокнот с планами вражеских частей; художник-разведчик, прийти на парад он не смог — ноги подвели. Ветерана поздравляют солдаты и офицеры Новосибирского гарнизона. Прямо во дворе, под окнами фронтовика организован мини-парад.

А связист Михаил Мезенин вместе с родными и соседями смотрел парад на Красной площади по огромному монитору. А потом вышел на импровизированную трибуну.

"Надо было связь восстанавливать, а зима и мороз", — вспоминает тяжелые военные года Михаил Мезенин.

Ветеранов, живых победителей, с каждым годом все меньше и меньше. В Томске, Омске, Красноярске, Улан-Удэ, Чите, Екатеринбурге и Белгороде из окон, с балконов смотрят на нас сегодняшних ветераны-фронтовики. Глаза, что видели, как ликовала Москва 9 мая 1945-го. Такого грандиозного гражданского преклонения современная история не знает.

В Кузбассе гудят поезда и БелАЗы угольного разреза. Это акция "Весть Победы". По всей стране ровно в 12 часов на минуту остановилось движение. Так к параду присоединились автомобилисты, оказавшиеся в этот момент за рулем.

Любовь Глова, врач-трансфузиолог ГБУЗ "Железноводская городская больница" Ставропольского края участвует в марше не только в честь всей страны, но и в честь своего отца.

Пятигорск и Железноводск, города-госпитали, вместе со всей страной прошли парадным шествием по центральным улицам, чтобы возложить цветы к Вечному огню. В строй отсюда вернулись более 30 тысяч советских солдат.

Марш в память военных медиков и дань уважения врачам сегодняшних дней.

Акция "Сады памяти": 27 миллионов деревьев высажены по всей стране в память о каждом погибшем на фронтах Великой Отечественной. В Калининграде сегодня волонтеры высадили сотни магнолий.

"Магнолия в нашей Калининградской области цветет в начале апреля, а 9 апреля — это дата, когда вся Калининградская область отмечает день штурма Кенигсберга", — рассказывает исполняющая обязанности руководителя Управления Федерального казначейства по региону Галина Бахвалова.

Нижний Новгород зажигает на стенах древнего Кремля пронзительное по своей красоте световое шоу. Немеркнущая река памяти впадает в величавую Волгу, сливается с Окой и связывает всех нас всех георгиевской лентой.

Лучами победы озарились Новосибирск и Владивосток. Огни зажег ледокол, стоящий на рейде в бухте Золотой Рог. Лучи победы расцветили океан.

Живые и бумажные птицы поднимаются в небо по всей стране. На Поклонной горе в Москве участники акции "Голубь мира" выпускают 200 птиц — символов благодарности героям, отстоявшим независимость нашей Родины.

Через секунду птицы взмоют в небо. И хочется сказать: "Благодарю за жизнь!"

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