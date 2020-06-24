Общая история и вклад в Победу: президент Узбекистана побывал на торжествах в Москве

В Ташкенте особо отмечают, что президент Узбекистана впервые принял участие в торжествах в честь Дня Победы в Москве. И также впервые военнослужащие Вооруженных сил республики вошли в состав парадных расчетов на Красной площади. Этот визит был отмечен и другими важными событиями. Накануне были рабочий ужин и переговоры с Владимиром Путиным, а 24 июня Мирзиеев посетил одно из значимых для Узбекистана мест в российской столице.

Этой поездке в самом Узбекистане уделяют особое внимание. Сюжеты — на русском и узбекском языках.

- Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл в Москву с рабочим визитом.

Главное в визите — торжественный марш на Красной площади. На празднование юбилея Победы в Москву приехали, в том числе, 75 солдат и офицеров узбекской армии. Но в программе президента есть и еще один важный, символический шаг.

Сразу после Парада Победы Шавкат Мирзиеев приезжает на Большую Полянку. Здесь в сквере имени Ислама Каримова установлен памятник первому президенту Узбекистана.

Еще один символ уважения к истории друг друга: этот монумент в центре Москвы поставили в 2016-м. Рядом с президентом Узбекистана — российская делегация.

"Говоря о нынешнем состоянии отношений, я просто приведу слова президента, которые он буквально сейчас сказал. Мы за три года, сказал он, сделали больше, чем за 25 лет до этого. И это все характеризует", — говорит заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов.

Сегодня в России живут больше двух миллионов узбекистанцев. Флаг республики к скверу принесли супруги Дильназа и Сергей. Она из Ташкента, он — москвич. Говорит: так в день Парада он благодарит народ республики за вклад в общую Победу.

- Когда наши русские бабушки-прабабушки уехали в Узбекистан, сами жители Узбекистана спали на полу, а наши бабушки, прабабушки спали на их кроватях. Вот так и появилось сближение России с Узбекистаном и уважение друг к другу. Дружба народов!

В годы войны Узбекистан принял полтора миллиона эвакуированных, в том числе 250 тысяч детей. К юбилею Победы по инициативе Шавката Мирзиеева в Ташкенте открыли крупнейший парк-музей "Символ подвига и доблести народа". За основу брали российские аналоги. На пятнадцати гектарах разместились тематические зоны о каждом этапе войны.

Надпись на танке "От трудящихся Узбекистана" — еще один символ народного подвига. Отсюда на фронт отправили больше двух тысяч самолетов, миллионы авиабомб и гранат.

- Слушай, народ Москвы! Узбек — с тобой!

О мемориальном комплексе в Узбекистане выпустили объемное издание на русском языке. В трех томах — уникальные архивы, фронтовая хроника. Подлинные документы и награды героев. Истории тех, кто защищал родину. Каждый четвертый из ушедших воевать домой в Узбекистан не вернулся.

Чтобы воссоздать эту историю, поднимали в том числе и московские военные архивы. Они показали, что на фронт тогда ушли не полтора, как считалось раньше, а два миллиона жителей Узбекистана. Но прошлое двух стран — это, конечно, не только тяжелые годы Великой Отечественной. Столетия тесного сотрудничества и почти полтора века общей истории — ее чтут по обе стороны границы.

После долгой реконструкции уже в этом году готовят к открытию павильон республики на ВДНХ. Он еще раз покажет москвичам культурное богатство и наследие узбекского народа.