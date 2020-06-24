США не верят в мораторий на развертывание ракет в Европе

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли не будет беспокоиться о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и малой дальности, ранее запрещенных договором РСМД, поскольку этого моратория не будет. Об этом он заявил во время онлайн-конференции.

Биллингсли подчеркнул, что Китай в этой области не ограничен договорами. И США тоже не собираются себя ограничивать, передает РИА Новости.

В то же время США и Россия серьезно продвинулись вперед в вопросах ядерного разоружения, передает ТАСС. Переговоры были честными, и второй раунд возможен уже в конце июля или начале августа, передает "Интерфакс".

Продление договора СНВ и другие вопросы контроля над вооружениями российская и американская делегации обсудили в Вене 22 июня.