У мемориала "Родина-мать зовет!" в Волгограде проходит концерт Победы. Прямая трансляция

Концерт Победы проходит в эти часы на Мамаевом кургане в Волгограде. Он начался с выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.



Специально для этого проекта мемориал на Мамаевом кургане преобразили: сценой стал бассейн на Площади героев. Центром красочных декораций является скульптура "Родина-мать зовет!" и конструкция с большими экранами, которую видно практически из любой точки города. На монумент и экраны будут спроецированы кадры военной хроники.

Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде — одно из ключевых событий празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Кроме оркестра под управлением Юрия Башмета, в нем примут участие Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Сергей Гармаш, Сергей Безруков и многие другие знаменитые музыканты и артисты.

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