Путин еще раз пригласил Лукашенко в Россию

Президент РФ Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на церемонию открытия мемориала Советскому солдату. Она состоится 30 июня под Ржевом в Тверской области.

Инициатором этого монументального проекта стало Союзное государство Белоруссии и России.

Однако Лукашенко окончательного решения об участии в церемонии еще не принял в связи с напряженным графиком работы, передает РИА Новости со ссылкой на белорусское телевидение.

Президент Белоруссии 24 июня прилетал в Москву. Он посетил все три официальных мероприятия: парад, посвященный 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне, возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата и прием от имени президента России.

Информацию о том, что Лукашенко покинул Россию сразу по окончании Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду, опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.