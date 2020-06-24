В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы, небо озарили 10 тысяч вспышек

В Москве отгремел праздничный салют в честь 75-летия Победы. Пусковые установки были размещены на Лужнецкой набережной. В этом году из-за длинного светового дня салют сдвинули по времени. Обычно он начинался в 22:00, сегодня — на час позже, в 23:00.

Пиротехническое шоу длилось 15 минут. Небо Москвы озарили около 10 тысяч вспышек. Были использованы 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров. Шумовой эффект поддержали 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны, сообщает телеканал "Россия 24".

Как рассказал командир салютного дивизиона Западного военного округа полковник Вячеслав Парадников, военные на салютных машинах разместили фотографии своих воевавших отцов и дедов. На командирской машине было размещено два портрета — отца Ивана Парадникова и маршала Владимира Михалкина, имя которого носит полк.

Как сообщили в метрополитене Москвы, после завершения салюта вход на некоторые станции ограничен. В частности, на станциях "Ломоносовский проспект", "Университет" и "Спортивная", а также вход и выход на станции "Воробьевы горы".

Традиция отмечать крупные победы Советской армии артиллерийскими салютами появилась в 1943 году. Первый салют был дан в Москве 5 августа 1943 года в связи с освобождением советскими войсками городов Орёл и Белгород.

9 мая 1945 года в ознаменование победы над Германией в Москве был дан "особый" салют: 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий, сопровождавшихся перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет.

Всего в годы Великой Отечественной войны было произведено 355 салютов, сопровождавшихся фейерверком разноцветных сигнальных ракет и подсветкой зенитных прожекторов.