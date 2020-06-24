В Москве умерли 12 человек с диагнозом COVID-19

В Москве за сутки умерли 12 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19. По данным Оперативного штаба, это самый низкий показатель за период с 15 апреля. Всего жертвами пандемии стали 3 669 жителей столицы.

В России проведено более 17,8 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Выявлено 606 881 заболевших, из них 7 176 – за последние сутки. Выздоровели 368 822 человека, из них 8 513 – за прошедшие 24 часа, сообщается на ресурсе стопкоронавирус.рф.