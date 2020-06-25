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25 июня 202007:55 Артур Ходырев

От 16 и старше: с 1 июля в России упрощается получение статуса самозанятых

От 16 и старше: с 1 июля в России упрощается получение статуса самозанятых

Российские банки готовят пакеты услуг специально для самозанятых. Воспользоваться банковскими продуктами, в том числе и кредитами, можно будет во всех регионах с 1 июля. Решение о распространении действия налоговой программы на всю территорию России принял президент.

От 16 и старше. С 1 июля стать самозанятым можно даже студенту-первокурснику. А главное — в любом регионе страны. Владимир Путин в телеобращении 23 июня предложил упростить получение этого налогового статуса.

"С 1 июля на территории страны и у всех регионов должно появится право вводить режим самозанятых. А значит, люди смогут официально и спокойно работать. Также считаю, что нужно давать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет", — отметил президент РФ Владимир Путин.

По данным ФНС, самые популярные профессии среди самозанятых — водитель, репетитор, программист. Также эксперимент показал, что из "серой зоны" удалось вывести тех, кто сдает в аренду квартиры, занимается рекламой, а также специалистов творческих профессий. В общей сложности — 741 тысяча человек, по данным Министерства финансов.

"Очень хорошо. Вы даже не представляете, как человек испытывает счастье, когда удобно платить. Тем более что многие хотят платить, быть в правовом поле. Любой человек хочет быть свободным человеком. А когда ты не платишь налоги, но зарабатываешь, ты несвободный человек. Ты думаешь: "Как так? Вдруг кто узнает?" А так ты становишься полноправным, свободным человеком", — говорит самозанятый, педагог по вокалу Манвел Григорян.

Банки уже отреагировали на нововведение и готовы предлагать самозанятым свои услуги. К обслуживанию подключаются и те, кто раньше работал исключительно с юридическими лицами. Самозанятые получают доступ в том числе к кредитным инструментам.

"Мы разработали специальную рейтинговую модель. Она составлена на основе опыта прошлой работы, в том числе других банков. Она позволяет для начинающих самозанятых предоставлять кредиты до 500 тысяч рублей. Для тех, у кого есть опыт, какая-то отчетность, это могут быть кредиты до 5 миллионов рублей", — отмечает председатель правления "МСП Банка" Дмитрий Голованов.

В одном только "МСП Банке" на займы для самозанятых сейчас заложено 10 миллиардов рублей. По мнению экспертов, это позволит наиболее успешным в будущем расшириться и увеличить свой доход. А для кого-то — впервые заработать легально.

"Еще одна важная вещь — это расширение возраста самозанятых. Речь идет о молодых людях 16-18 лет. У нас исключительно активная молодежь. Она часто зарабатывает параллельно с учебой, но невозможность легально оформить свой статус не дает возможности многим, кто хотел бы начать попробовать себя на работе, начать зарабатывать. Тем самым она демотивирует молодых людей, заканчивающих школу, вообще работать", — комментирует ситуацию ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.

Количество молодых людей, которые захотят получить статус самозанятых, оценивают в 500 тысяч человек. Общее число тех, кто платит налог на индивидуальный доход, может дойти до 3 миллионов человек. Эксперимент показал — заставлять население легализоваться не нужно, достаточно создать условия.

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