Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас"

В матче 31 тура чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 4:0. Встреча проходила на поле мерсисайдцев, передает РИА Новости.

Авторами голов стали Трент Александер-Арнольд (на 23 минуте), Мохамед Салах (44 минута), Фабиньо (55 минута) и Садио Мане (69 минута).

Таким образом, на счету "Ливерпуля" — 86 очков. До завоевания титула чемпиона нужно заработать еще два очка. Следом идет "Манчестер Сити" с 63 очками и одним матчем в запасе. "Кристал Пэлас" имеет 42 очка и находится на 9 месте.