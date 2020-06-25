смотрим
трансляцию
Парад победы
смотрим прямо здесь
25 июня 202004:08

Япония не будет размещать у себя американские комплексы ПРО Aegis Ashore

Япония не будет размещать у себя американские наземные комплексы ПРО Aegis Ashore. Об отказе от планов заявил министр обороны страны Таро Коно, который ранее критиковал высокую стоимость комплексов, а также указывал на ряд технических проблем, которые могут возникнуть при их размещении.

В 2017 году Токио приняло решение о размещении комплексов Aegis Ashore из-за того, что КНДР активно производила пуски своих ракет. Американские системы ПРО должны были разместиться в префектурах Акита и Ямагути (северо-запад и юго-запад страны). Ожидалось, что радиус их действия покроет всю Японию. Введение комплексов в строй планировалось завершить к 2023 году, передает РИА Новости.

Намерения Японии разместить комплексы Aegis Ashore не способствовали улучшению обстановки в регионе, на что неоднократно указывала Москва.

 

Сейчас

02:24

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

01:25

"Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас"

00:28

Президент США задействовал закон военного времени

23:13

В Москве умерли 12 человек с диагнозом COVID-19

20:30

США не верят в мораторий на развертывание ракет в Европе

19:28

Куратор гиперзвука и космоса в Пентагоне уходит в отставку

19:27

Путин призвал россиян быть аккуратнее в связи с коронавирусом

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию

На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию

3 часа назад
Япония не будет размещать у себя американские комплексы ПРО Aegis Ashore

Япония не будет размещать у себя американские комплексы ПРО Aegis Ashore

33 минуты назад
Президент США задействовал закон военного времени

Президент США задействовал закон военного времени

4 часа назад
Что изменится в жизни россиян с 1 июля

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

2 часа назад
В США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение

В США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение

1 час назад
В Москве умерли 12 человек с диагнозом COVID-19

В Москве умерли 12 человек с диагнозом COVID-19

5 часов назад
Годовщину окончания Великой Отечественной отпраздновали так, как это было ровно 75 лет назад

Годовщину окончания Великой Отечественной отпраздновали так, как это было ровно 75 лет назад

7 часов назад
Путин призвал россиян быть аккуратнее в связи с коронавирусом

Путин призвал россиян быть аккуратнее в связи с коронавирусом

8 часов назад
Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас"

Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас"

3 часа назад
В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы, небо озарили 10 тысяч вспышек

В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы, небо озарили 10 тысяч вспышек

5 часов назад
Землетрясение в Мексике: 7 человек погибли

Землетрясение в Мексике: 7 человек погибли

6 часов назад
Путин вручил Госпремии тем, кто делает Россию великой державой

Путин вручил Госпремии тем, кто делает Россию великой державой

8 часов назад
Коронавирус и протесты: Трамп отправился искать поддержки в южных штатах

Коронавирус и протесты: Трамп отправился искать поддержки в южных штатах

6 часов назад
Президент Польши: атомное оружие не было предметом моего разговора с Трампом

Президент Польши: атомное оружие не было предметом моего разговора с Трампом

3 часа назад
Тачи отказался от визита в Вашингтон

Тачи отказался от визита в Вашингтон

6 часов назад
75-летие Победы: великая река людской благодарности течет по стране

75-летие Победы: великая река людской благодарности течет по стране

7 часов назад
Путин еще раз пригласил Лукашенко в Россию

Путин еще раз пригласил Лукашенко в Россию

6 часов назад
"Золушку" с Парада Победы наградят за выдержку

"Золушку" с Парада Победы наградят за выдержку

11 часов назад
Общая история и вклад в Победу: президент Узбекистана побывал на торжествах в Москве

Общая история и вклад в Победу: президент Узбекистана побывал на торжествах в Москве

7 часов назад
Куратор гиперзвука и космоса в Пентагоне уходит в отставку

Куратор гиперзвука и космоса в Пентагоне уходит в отставку

8 часов назад
Нацбезопасности Египта угрожают воздушные змеи

Нацбезопасности Египта угрожают воздушные змеи

5 часов назад
Ко дню рождения Сергея Мирошниченко: фильмы режиссера-документалиста

Ко дню рождения Сергея Мирошниченко: фильмы режиссера-документалиста

15 часов назад
Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

22.06.2020 08:10
С 25 июня в Подмосковье заработают торговые центры и предприятия сферы услуг

С 25 июня в Подмосковье заработают торговые центры и предприятия сферы услуг

1 час назад
Военные Армии обороны Израиля остановили колонну с премьер-министром Палестины

Военные Армии обороны Израиля остановили колонну с премьер-министром Палестины

2 часа назад
У Мамаева кургана в Волгограде заложили липовую аллею в рамках акции "Сад памяти"

У Мамаева кургана в Волгограде заложили липовую аллею в рамках акции "Сад памяти"

2 часа назад
Акция "Лучи Победы" прошла по всей России

Акция "Лучи Победы" прошла по всей России

4 часа назад
21-летняя экс-футболистка "Интера" и "Милана" насмерть разбилась на скутере

21-летняя экс-футболистка "Интера" и "Милана" насмерть разбилась на скутере

5 часов назад
В "Формуле-1" задумались об отмене Гран-при России

В "Формуле-1" задумались об отмене Гран-при России

6 часов назад
Хоккеисты "Тампы-Бэй" приступили к тренировкам впервые после вспышки COVID

Хоккеисты "Тампы-Бэй" приступили к тренировкам впервые после вспышки COVID

7 часов назад
Бывший футболист "Халла" сделал второй в истории английского футбола каминг-аут

Бывший футболист "Халла" сделал второй в истории английского футбола каминг-аут

8 часов назад
Зеленский потребовал "раз и навсегда" разобраться с наводнениями

Зеленский потребовал "раз и навсегда" разобраться с наводнениями

8 часов назад
Посол рассказал о реакции немецких политиков на статью российского президента

Посол рассказал о реакции немецких политиков на статью российского президента

11 часов назад
Семь выстрелов у Hummer: сыновей депутата заподозрили в убийстве

Семь выстрелов у Hummer: сыновей депутата заподозрили в убийстве

12 часов назад
Физиологические изменения: столичный депздрав уточнил состояние найденных младенцев

Физиологические изменения: столичный депздрав уточнил состояние найденных младенцев

13 часов назад
Россиян предупредили о жаре и солнечной радиации

Россиян предупредили о жаре и солнечной радиации

14 часов назад
Обзор поворотного телевизора Samsung The Sero: первый универсальный

Обзор поворотного телевизора Samsung The Sero: первый универсальный

19 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку