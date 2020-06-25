В Магаданской области началось голосование по поправкам в Конституцию

В Магаданской области открылось 85 участков для голосования по поправкам в Конституцию. Все они работают с соблюдением мер санитарной безопасности.

При входе измеряют температуру и выдают средства индивидуальной защиты. Также проводится регулярная обработка помещений. А сотрудники избирательных комиссий и наблюдатели прошли тестирование на коронавирус COVID-19, сообщает телеканал "Россия 24".