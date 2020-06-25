Беспорядки в Черногории: четверо полицейских ранены, 17 человек задержаны

Четверо полицейских пострадали в результате противостояния граждан и стражей порядка в черногорском Никшиче. Это второй по величине город страны. Для разгона демонстрантов полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Тем временем в ходе протеста в туристической столице Черногории Будве задержаны 17 человек. Чего же требуют митингующие?

Слезоточивый газ попал в спортивный зал школы прямо во время детской тренировки. Школьников эвакуировали. Целились, конечно, не в них, а в протестующих, которые окружили городскую администрацию. Помогло не очень. Ни дубинки, ни аресты, ни слезоточивый газ не заставили людей разойтись.

Они требуют пропустить на рабочее место незаконно отстраненных мэра и его команду. И когда назначенный в нарушение всех регламентов новый мэр Владимир Булатович вышел из здания, его забросали яйцами. Так что от народного гнева его пришлось срочно прятать в ближайшем отделении полиции.

Люди выступают против притеснения Сербской православной церкви. Против был и предыдущий мэр Марко Царевич. За это в начале июня по приказу правящей Демократической партии социалистов его и еще 20 депутатов даже арестовали. Но под напором общественности выпустили. А до этого Демократическая партия провернула незаконную смену власти — в одном из отелей города провели голосование, по итогам которого выбрали новое руководство Будвы.

"Нынешняя власть во главе с Мило Джукановичем управляет страной уже почти 30 лет. Это небывалый случай в Европе. Многие европейские и американские газеты уже пишут о диктатуре в Черногории. Джукановича называют коррупционером, его разыскивал Интерпол. И ему очень нужно удержаться у власти. Почему же его терпели? Он должен был выполнить все условия Европы и США: признание Косово, отделение от Сербии, что произошло в 2006 году, и вступление в НАТО", — комментирует ситуацию руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова.

Полностью взять под контроль страну Джукановичу мешала оппозиция, но он смог все-таки подчинить себе парламент. Чтобы придать вид легитимности, также создал альтернативную академию наук. И после этого взялся за ограбление церкви. В США рекомендовали идею с автокефалией по украинскому образцу. Но она провалилась. Население вышло на протесты.

"Джуканович придумал закон о свободе вероисповедания, который предполагал отнятие земель, церквей и монастырей у действующей Сербской православной церкви. Джуканович сегодня воюет с церковью — это последний оплот сопротивления его власти", — отмечает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова.

Получается не очень. Общенациональные демонстрации не смог остановить даже коронавирус. Люди вышли на улицы сразу после завершения режима самоизоляции.