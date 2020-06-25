Собчак лишилась контракта с Audi из-за обвинений в расизме и собирается судиться

Немецкий автоконцерн Audi объявил о разрыве рекламного контракта с российской телеведущей Ксенией Собчак.

По словам представителя компании Вернера Нойхольда, причиной стал пересмотр программы рекламного сотрудничества, однако учитывались и ее посты в Instagram о беспорядках в США.

"Audi решительно противостоит всем формам расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой", — заявил Норхольд, добавив, что любое подозрение на нарушение в этой области всегда серьезно расследуется. "Инциденты, о которых нам известно, для нас неприемлемы", — подчеркнул он.

По его словам, Собчак проинформировали о разрыве контракта еще 16 июня, а 24 июня ей было направлено письменное сообщение об этом, передает РИА Новости.

На своей странице в Instagram Ксения Собчак неоднократно комментировала беспорядки, вспыхнувшие в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. В частности, 2 июня она раскритиковала погромы, которые устраивают протестующие. А 6 июня, когда пользователи соцсетей по всему миру выкладывали изображения черных квадратов в знак осуждения расизма и солидарности с протестующими, опубликовала видео, где на черном фоне играла песня "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики". В тот же день пост был удален.

24 июня немецкое издание Business Insider опубликовало статью, в которой обвинило Собчак в расизме. Однако российская телеведущая с этим категорически не согласна и собирается подавать на журналистов в суд.

"Немецкое издание вышло с заголовком "Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми" и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И буду требовать извинений", — написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, люди не делятся на белых и черных, но "делятся на умных и глупых". При этом Собчак подчеркнула, что выступает против любых протестов, если они связаны с насилием.