Итальянская футболистка Вароне насмерть разбилась на скутере

Игрок женской футбольной команды "Риоццезе" Арианна Вароне, выступающая в чемпионате Италии, погибла в результате дорожно-транспортного происшествия. Девушка скончалась от травм, полученных при столкновении ее скутера с автомобилем на одной из оживленных дорог.

Федерация футбола Италии, Женская лига страны и ее президент Людовика Мантовани выразили соболезнования членам семьи Арианны Вароне, которая ушла из жизни в возрасте 21 лет из-за трагической автомобильной аварии.

Вароне играла в двух миланских клубах – "Интер" и "Милан", — прежде чем в 2017 году попасть в "Риоццезе", в последней команде она была одним из лидеров. Ее считали одной из самых перспективных футболисток страны на позиции полузащитника.