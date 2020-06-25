В Хабаровском крае утонули двое детей, плавая на самодельном плоту

В Хабаровском крае перевернулся самодельный плот с тремя мальчиками, одному ребенку удалось спастись, двое утонули, передает РИА Новости.

Как сообщает ГУМЧС России по региону, трагедия произошла у поселка Херпучи вечером в среду. Трое мальчиков 8 лет приехали на велосипедах к карьеру около поселка Херпучи. Несмотря на холод и небольшой дождь, они решили соорудить плот и поплавать на нем в заполненном водой карьере. В результате неосторожных действий плот перевернулся. Один мальчик выбрался на берег, двое утонули.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.