В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах температура не будет соответствовать норме

В Гидрометцентре составили прогноз до конца июня, предупредив, что в отдельных регионах возможны небольшие температурные аномалии.

Так, превышение среднесуточных температур на 4-8 градусов произойдет на Азиатской территории России. Жарче всего окажется на севере Сибири. Среднесуточная температура на большей части Сибири составит 20 градусов.

А вот в Приволжском и Уральском федеральном округах температура, наоборот, опустится на 4 градуса ниже нормы. Среднесуточные показатели в этих регионах будут варьироваться от 12 до 16 градусов, передает РИА Новости.

В центре Европейской России сюрпризов не ожидается, в московском регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, что соответствует норме.

Также в норме будет температурный фон на юге и северо-западе России.