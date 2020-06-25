смотрим
трансляцию
Парад победы
смотрим прямо здесь
25 июня 202009:23

Почти 6 миллиардов потратят в Алтайском крае на поддержку семей с детьми

Порядка 6 миллиардов рублей потратят в Алтайском крае на поддержку семей с детьми. Большую часть денег составляют выплаты семьям по 10 тысяч в качестве поддержки в период пандемии по COVID-19.

Подать заявление на "президентские" 10 тысяч рублей на ребенка можно до 1 октября. Для этого необходимо оставить заявление на сайте Госуслуг. В течение двадцати дней средства поступят на счет.

Министр соцзащиты Алтайского края  Наталья Оськина уточнила: "Подавать заявление на  выплаты можно до 1 октября. На эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей, порядка 750 миллионов уже выдано. Пока треть заявлений отклонена из-за проблем с документами".

Как сообщает ГТРК "Алтай", вещающая на телеканале "Россия 1", до 1 октября право на получение субсидий и льгот можно оформить без заявления. Сюда входят меры поддержки на первого ребенка и коммунальные субсидии.


Начальник управления по соцвыплатам Минсоцзащиты Алтайского края Оксана Кудинова отметила: "В крае продолжают обеспечивать продуктовыми наборами малообеспеченные семьи и пожилых людей. В свою очередь, они тоже помогают, к примеру, шьют маски. За несколько месяцев серебряные волонтеры сшили 50 тысяч масок, которые затем бесплатно раздали детям".

Текст: ГТРК "Алтай"

Сейчас

09:40

Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

02:24

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

01:25

"Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас"

00:28

Президент США задействовал закон военного времени

23:13

В Москве умерли 12 человек с диагнозом COVID-19

20:30

США не верят в мораторий на развертывание ракет в Европе

19:28

Куратор гиперзвука и космоса в Пентагоне уходит в отставку

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Большинство россиян одобрили повышение налога для состоятельных

Большинство россиян одобрили повышение налога для состоятельных

15 минут назад
Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию и рассказал, почему они важны

Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию и рассказал, почему они важны

17 минут назад
В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах температура не будет соответствовать норме

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах температура не будет соответствовать норме

40 минут назад
Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

1 час назад
Прежней жизни не будет: Европа опасается второй волны коронавируса

Прежней жизни не будет: Европа опасается второй волны коронавируса

3 часа назад
Роскачество уточнило, как вернуть деньги за товар, который не был куплен

Роскачество уточнило, как вернуть деньги за товар, который не был куплен

2 часа назад
Что изменится в жизни россиян с 1 июля. Обзор Вестей.Ru

Что изменится в жизни россиян с 1 июля. Обзор Вестей.Ru

8 часов назад
Собчак лишилась контракта с Audi из-за обвинений в расизме и собирается судиться

Собчак лишилась контракта с Audi из-за обвинений в расизме и собирается судиться

1 час назад
Президент США задействовал закон военного времени

Президент США задействовал закон военного времени

10 часов назад
В США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение

В США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение

7 часов назад
Маски в самолете снимать запрещено: Япония и Вьетнам возобновили авиасообщение

Маски в самолете снимать запрещено: Япония и Вьетнам возобновили авиасообщение

2 часа назад
Росавиация предложила план по возобновлению международного авиасообщения

Росавиация предложила план по возобновлению международного авиасообщения

5 часов назад
Япония не будет размещать у себя американские комплексы ПРО Aegis Ashore

Япония не будет размещать у себя американские комплексы ПРО Aegis Ashore

6 часов назад
Нацбезопасности Египта угрожают воздушные змеи

Нацбезопасности Египта угрожают воздушные змеи

12 часов назад
"Золушку" с Парада Победы наградят за выдержку

"Золушку" с Парада Победы наградят за выдержку

17 часов назад
Тимур Бекмамбетов: лучшие ремейки известного кинорежиссера и продюсера

Тимур Бекмамбетов: лучшие ремейки известного кинорежиссера и продюсера

47 минут назад
Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

22.06.2020 08:10
Мотополицейские устроили погоню за дерзким владельцем электросамоката

Мотополицейские устроили погоню за дерзким владельцем электросамоката

12 минут назад
Вести.net: "Яндекс" и Сбербанк прекращают развитие совместных предприятий

Вести.net: "Яндекс" и Сбербанк прекращают развитие совместных предприятий

29 минут назад
МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

1 час назад
В Хабаровском крае утонули двое детей, плавая на самодельном плоту

В Хабаровском крае утонули двое детей, плавая на самодельном плоту

1 час назад
Дорожный каток задавил подростка в Тулуне

Дорожный каток задавил подростка в Тулуне

2 часа назад
Итальянская футболистка Вароне насмерть разбилась на скутере

Итальянская футболистка Вароне насмерть разбилась на скутере

2 часа назад
От 16 и старше: с 1 июля в России упрощается получение статуса самозанятых

От 16 и старше: с 1 июля в России упрощается получение статуса самозанятых

2 часа назад
США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

3 часа назад
Беспорядки в Черногории: четверо полицейских ранены, 17 человек задержаны

Беспорядки в Черногории: четверо полицейских ранены, 17 человек задержаны

4 часа назад
На парламентских выборах в Монголии побеждает правящая партия

На парламентских выборах в Монголии побеждает правящая партия

4 часа назад
В Магаданской области началось голосование по поправкам в Конституцию

В Магаданской области началось голосование по поправкам в Конституцию

4 часа назад
С 25 июня в Подмосковье заработают торговые центры и предприятия сферы услуг

С 25 июня в Подмосковье заработают торговые центры и предприятия сферы услуг

7 часов назад
Военные Армии обороны Израиля остановили колонну с премьер-министром Палестины

Военные Армии обороны Израиля остановили колонну с премьер-министром Палестины

8 часов назад
У Мамаева кургана в Волгограде заложили липовую аллею в рамках акции "Сад памяти"

У Мамаева кургана в Волгограде заложили липовую аллею в рамках акции "Сад памяти"

8 часов назад
Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас"

Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас"

9 часов назад
Президент Польши: атомное оружие не было предметом моего разговора с Трампом

Президент Польши: атомное оружие не было предметом моего разговора с Трампом

9 часов назад
Акция "Лучи Победы" прошла по всей России

Акция "Лучи Победы" прошла по всей России

10 часов назад
В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы, небо озарили 10 тысяч вспышек

В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы, небо озарили 10 тысяч вспышек

11 часов назад
В Москве умерли 12 человек с диагнозом COVID-19

В Москве умерли 12 человек с диагнозом COVID-19

11 часов назад
21-летняя экс-футболистка "Интера" и "Милана" насмерть разбилась на скутере

21-летняя экс-футболистка "Интера" и "Милана" насмерть разбилась на скутере

11 часов назад
В "Формуле-1" задумались об отмене Гран-при России

В "Формуле-1" задумались об отмене Гран-при России

12 часов назад
Путин еще раз пригласил Лукашенко в Россию

Путин еще раз пригласил Лукашенко в Россию

12 часов назад
Тачи отказался от визита в Вашингтон

Тачи отказался от визита в Вашингтон

13 часов назад
Годовщину окончания Великой Отечественной отпраздновали так, как это было ровно 75 лет назад

Годовщину окончания Великой Отечественной отпраздновали так, как это было ровно 75 лет назад

13 часов назад
Хоккеисты "Тампы-Бэй" приступили к тренировкам впервые после вспышки COVID

Хоккеисты "Тампы-Бэй" приступили к тренировкам впервые после вспышки COVID

13 часов назад
Путин вручил Госпремии тем, кто делает Россию великой державой

Путин вручил Госпремии тем, кто делает Россию великой державой

14 часов назад
Бывший футболист "Халла" сделал второй в истории английского футбола каминг-аут

Бывший футболист "Халла" сделал второй в истории английского футбола каминг-аут

14 часов назад
Зеленский потребовал "раз и навсегда" разобраться с наводнениями

Зеленский потребовал "раз и навсегда" разобраться с наводнениями

14 часов назад
Куратор гиперзвука и космоса в Пентагоне уходит в отставку

Куратор гиперзвука и космоса в Пентагоне уходит в отставку

14 часов назад
Посол рассказал о реакции немецких политиков на статью российского президента

Посол рассказал о реакции немецких политиков на статью российского президента

17 часов назад
Семь выстрелов у Hummer: сыновей депутата заподозрили в убийстве

Семь выстрелов у Hummer: сыновей депутата заподозрили в убийстве

18 часов назад
Обзор поворотного телевизора Samsung The Sero: первый универсальный

Обзор поворотного телевизора Samsung The Sero: первый универсальный

24.06.2020 09:33

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку