Почти 6 миллиардов потратят в Алтайском крае на поддержку семей с детьми

Порядка 6 миллиардов рублей потратят в Алтайском крае на поддержку семей с детьми. Большую часть денег составляют выплаты семьям по 10 тысяч в качестве поддержки в период пандемии по COVID-19.

Подать заявление на "президентские" 10 тысяч рублей на ребенка можно до 1 октября. Для этого необходимо оставить заявление на сайте Госуслуг. В течение двадцати дней средства поступят на счет.

Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина уточнила: "Подавать заявление на выплаты можно до 1 октября. На эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей, порядка 750 миллионов уже выдано. Пока треть заявлений отклонена из-за проблем с документами".

Как сообщает ГТРК "Алтай", вещающая на телеканале "Россия 1", до 1 октября право на получение субсидий и льгот можно оформить без заявления. Сюда входят меры поддержки на первого ребенка и коммунальные субсидии.