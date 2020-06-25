"Марсель" может продать одного из лидеров

Нападающий Флориан Товен может покинуть "Марсель" этим летом. Финансовые проблемы вынуждают провансальцев продать одного из лидеров.

Для того, чтобы залатать дыру в бюджете, "Марселю" возможно продать 27-летнего чемпиона мира. В услугах Товена заинтересованы несколько итальянских и испанских клубов. Ориентировочная стоимость французского футболиста – 20 миллионов евро.

Флориан Товен пропустил почти весь сезон 2019/20 из-за травмы. Один из сильнейших игроков клуба выходил на поле лишь дважды.