смотрим
трансляцию
Парад победы
смотрим прямо здесь
  • USD
    68.8376
  • EUR
    77.759
  • IMOEX
    2751.95
  • RTSI
    1248.47
  • DJA
    8163.9
  • NASDAQ
    9909.17
  • BRENT
    39.93
  • ГАЗПРОМ
    191.7
  • Газпрнефть
    337
  • Роснефть
    364.3
  • АЛРОСА
    63.58
  • Сбербанк
    202.38

Тема:

Нефть и газ 58 минут назад

25 июня 202009:55

Россия снизила экспорт нефти в январе-апреле

Экспорт российской нефти в январе-апреле 2020 года снизился на 1 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года, или на 700 тысяч тонн, до 71,3 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

При этом мировой спрос на нефть в январе-апреле сократился примерно на 13 процентов из-за приостановки работы многих предприятий и транспорта во время карантина.

В апреле 2020 года экспорт российской нефти вырос на 2,2 процента по сравнению с апрелем 2019 года — с 18,3 миллиона до 18,7 миллиона тонн. "Это связано с постепенным восстановлением спроса на нефть на европейских и азиатских рынках", — приводит пресс-служба министерства слова замминистра энергетики РФ Павла Сорокина.

По данным Росстата, в январе-апреле 2020 года доходы от экспорта российской нефти с конденсатом снизились  24,9 проццента до 30 миллиардов долларов. А в апреле 2020 года доходы от экспорта упали почти на 40 процентов до 4,4 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил "Интерфакс".

По оценке Минфина, в июне ожидается недополучение 145,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов федерального бюджета из-за расхождения цены нефти в бюджете (40,2 доллара) с рыночной ценой, которая может быть меньше. В предыдущий период с 13 мая по 4 июня Минфин ожидал недополучение доходов на 190,1 миллиарда рублей, в марте - 22,0 миллиарда, в апреле — 55,8 миллиарда рублей.

Минфин по бюджетному правилу покупает валюту в запасы на налоговые доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний. Валюта покупается в запасы при росте цены нефти выше 40,2 доллара за баррель — установленный правилом уровень в 2020 году. И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета. Цена российской нефти Urals устойчиво превышает 40 долларов пока только менее месяца — с 5 июня.

Ранее по теме

Сейчас

09:40

Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

02:24

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

01:25

"Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас"

00:28

Президент США задействовал закон военного времени

23:13

В Москве умерли 12 человек с диагнозом COVID-19

20:30

США не верят в мораторий на развертывание ракет в Европе

19:28

Куратор гиперзвука и космоса в Пентагоне уходит в отставку

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Большинство россиян одобрили повышение налога для состоятельных

Большинство россиян одобрили повышение налога для состоятельных

16 минут назад
Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию и рассказал, почему они важны

Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию и рассказал, почему они важны

18 минут назад
В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах температура не будет соответствовать норме

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах температура не будет соответствовать норме

41 минута назад
Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

1 час назад
Прежней жизни не будет: Европа опасается второй волны коронавируса

Прежней жизни не будет: Европа опасается второй волны коронавируса

3 часа назад
Роскачество уточнило, как вернуть деньги за товар, который не был куплен

Роскачество уточнило, как вернуть деньги за товар, который не был куплен

2 часа назад
Что изменится в жизни россиян с 1 июля. Обзор Вестей.Ru

Что изменится в жизни россиян с 1 июля. Обзор Вестей.Ru

8 часов назад
Собчак лишилась контракта с Audi из-за обвинений в расизме и собирается судиться

Собчак лишилась контракта с Audi из-за обвинений в расизме и собирается судиться

1 час назад
Президент США задействовал закон военного времени

Президент США задействовал закон военного времени

10 часов назад
В США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение

В США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение

7 часов назад
Маски в самолете снимать запрещено: Япония и Вьетнам возобновили авиасообщение

Маски в самолете снимать запрещено: Япония и Вьетнам возобновили авиасообщение

2 часа назад
Росавиация предложила план по возобновлению международного авиасообщения

Росавиация предложила план по возобновлению международного авиасообщения

5 часов назад
Япония не будет размещать у себя американские комплексы ПРО Aegis Ashore

Япония не будет размещать у себя американские комплексы ПРО Aegis Ashore

6 часов назад
Нацбезопасности Египта угрожают воздушные змеи

Нацбезопасности Египта угрожают воздушные змеи

12 часов назад
"Золушку" с Парада Победы наградят за выдержку

"Золушку" с Парада Победы наградят за выдержку

17 часов назад
Тимур Бекмамбетов: лучшие ремейки известного кинорежиссера и продюсера

Тимур Бекмамбетов: лучшие ремейки известного кинорежиссера и продюсера

47 минут назад
Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

22.06.2020 08:10
Мотополицейские устроили погоню за дерзким владельцем электросамоката

Мотополицейские устроили погоню за дерзким владельцем электросамоката

12 минут назад
Вести.net: "Яндекс" и Сбербанк прекращают развитие совместных предприятий

Вести.net: "Яндекс" и Сбербанк прекращают развитие совместных предприятий

29 минут назад
МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

1 час назад
В Хабаровском крае утонули двое детей, плавая на самодельном плоту

В Хабаровском крае утонули двое детей, плавая на самодельном плоту

1 час назад
Дорожный каток задавил подростка в Тулуне

Дорожный каток задавил подростка в Тулуне

2 часа назад
Итальянская футболистка Вароне насмерть разбилась на скутере

Итальянская футболистка Вароне насмерть разбилась на скутере

2 часа назад
От 16 и старше: с 1 июля в России упрощается получение статуса самозанятых

От 16 и старше: с 1 июля в России упрощается получение статуса самозанятых

2 часа назад
США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

3 часа назад
Беспорядки в Черногории: четверо полицейских ранены, 17 человек задержаны

Беспорядки в Черногории: четверо полицейских ранены, 17 человек задержаны

4 часа назад
На парламентских выборах в Монголии побеждает правящая партия

На парламентских выборах в Монголии побеждает правящая партия

4 часа назад
В Магаданской области началось голосование по поправкам в Конституцию

В Магаданской области началось голосование по поправкам в Конституцию

4 часа назад
С 25 июня в Подмосковье заработают торговые центры и предприятия сферы услуг

С 25 июня в Подмосковье заработают торговые центры и предприятия сферы услуг

7 часов назад
Военные Армии обороны Израиля остановили колонну с премьер-министром Палестины

Военные Армии обороны Израиля остановили колонну с премьер-министром Палестины

8 часов назад
У Мамаева кургана в Волгограде заложили липовую аллею в рамках акции "Сад памяти"

У Мамаева кургана в Волгограде заложили липовую аллею в рамках акции "Сад памяти"

8 часов назад
Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас"

Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас"

9 часов назад
Президент Польши: атомное оружие не было предметом моего разговора с Трампом

Президент Польши: атомное оружие не было предметом моего разговора с Трампом

9 часов назад
Акция "Лучи Победы" прошла по всей России

Акция "Лучи Победы" прошла по всей России

10 часов назад
В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы, небо озарили 10 тысяч вспышек

В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы, небо озарили 10 тысяч вспышек

11 часов назад
В Москве умерли 12 человек с диагнозом COVID-19

В Москве умерли 12 человек с диагнозом COVID-19

11 часов назад
21-летняя экс-футболистка "Интера" и "Милана" насмерть разбилась на скутере

21-летняя экс-футболистка "Интера" и "Милана" насмерть разбилась на скутере

11 часов назад
В "Формуле-1" задумались об отмене Гран-при России

В "Формуле-1" задумались об отмене Гран-при России

12 часов назад
Путин еще раз пригласил Лукашенко в Россию

Путин еще раз пригласил Лукашенко в Россию

12 часов назад
Тачи отказался от визита в Вашингтон

Тачи отказался от визита в Вашингтон

13 часов назад
Годовщину окончания Великой Отечественной отпраздновали так, как это было ровно 75 лет назад

Годовщину окончания Великой Отечественной отпраздновали так, как это было ровно 75 лет назад

13 часов назад
Хоккеисты "Тампы-Бэй" приступили к тренировкам впервые после вспышки COVID

Хоккеисты "Тампы-Бэй" приступили к тренировкам впервые после вспышки COVID

13 часов назад
Путин вручил Госпремии тем, кто делает Россию великой державой

Путин вручил Госпремии тем, кто делает Россию великой державой

14 часов назад
Бывший футболист "Халла" сделал второй в истории английского футбола каминг-аут

Бывший футболист "Халла" сделал второй в истории английского футбола каминг-аут

14 часов назад
Зеленский потребовал "раз и навсегда" разобраться с наводнениями

Зеленский потребовал "раз и навсегда" разобраться с наводнениями

14 часов назад
Куратор гиперзвука и космоса в Пентагоне уходит в отставку

Куратор гиперзвука и космоса в Пентагоне уходит в отставку

14 часов назад
Посол рассказал о реакции немецких политиков на статью российского президента

Посол рассказал о реакции немецких политиков на статью российского президента

17 часов назад
Семь выстрелов у Hummer: сыновей депутата заподозрили в убийстве

Семь выстрелов у Hummer: сыновей депутата заподозрили в убийстве

18 часов назад
Обзор поворотного телевизора Samsung The Sero: первый универсальный

Обзор поворотного телевизора Samsung The Sero: первый универсальный

24.06.2020 09:33

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку