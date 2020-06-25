Россия снизила экспорт нефти в январе-апреле

Экспорт российской нефти в январе-апреле 2020 года снизился на 1 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года, или на 700 тысяч тонн, до 71,3 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

При этом мировой спрос на нефть в январе-апреле сократился примерно на 13 процентов из-за приостановки работы многих предприятий и транспорта во время карантина.

В апреле 2020 года экспорт российской нефти вырос на 2,2 процента по сравнению с апрелем 2019 года — с 18,3 миллиона до 18,7 миллиона тонн. "Это связано с постепенным восстановлением спроса на нефть на европейских и азиатских рынках", — приводит пресс-служба министерства слова замминистра энергетики РФ Павла Сорокина.

По данным Росстата, в январе-апреле 2020 года доходы от экспорта российской нефти с конденсатом снизились 24,9 проццента до 30 миллиардов долларов. А в апреле 2020 года доходы от экспорта упали почти на 40 процентов до 4,4 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил "Интерфакс".

По оценке Минфина, в июне ожидается недополучение 145,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов федерального бюджета из-за расхождения цены нефти в бюджете (40,2 доллара) с рыночной ценой, которая может быть меньше. В предыдущий период с 13 мая по 4 июня Минфин ожидал недополучение доходов на 190,1 миллиарда рублей, в марте - 22,0 миллиарда, в апреле — 55,8 миллиарда рублей.

Минфин по бюджетному правилу покупает валюту в запасы на налоговые доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний. Валюта покупается в запасы при росте цены нефти выше 40,2 доллара за баррель — установленный правилом уровень в 2020 году. И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета. Цена российской нефти Urals устойчиво превышает 40 долларов пока только менее месяца — с 5 июня.