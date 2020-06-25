Соловьев предположил, почему солдат перед парадом разбил стекло микроавтобуса ФСО

Уголовное дело в отношении солдата-срочника, который перед парадом Победы разбил стекло микроавтобуса ФСО, возбуждать не стали.

По предварительным данным, у него произошел нервный срыв. Солдата отправили к психиатрам, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Об инциденте перед парадом ранее сообщил ряд СМИ.

Ведущий телеканала "Россия 1" Владимир Соловьев, комментируя эту ситуацию в своем утреннем радиоэфире и интернет-программе на "СоловьевLive", предположил, что солдату-срочнику просто "напекло голову".

В объяснительной записке, как рассказал ведущий, военнослужащий написал: ему показалось, будто за ним ведется слежка, и его облучают из стоящей рядом машины.

При этом Соловьев предположил: солдат мог затаить обиду из-за того, что в последний момент его перевели в резервный состав, из-за чего он не смог участвовать в исторической части парада в честь 75-летия Победы, который прошел накануне на Красной площади в Москве.