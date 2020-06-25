Кулибали выбирает между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали с большой долей вероятности переберется из Серии А в английскую премьер-лигу. Француз, выступающий за сборную Сенегала, продолжит карьеру в "Манчестер Сити" или "Ливерпуле".

"Наполи" продаст своего ведущего защитника во время летнего трансферного окна. Стоимость футболиста колеблется от 70 до 90 миллионов евро. Причем согласно информации Sunday Times у "Манчестер Сити" больше шансов приобрести Кулибали, чем у "Ливерпуля".

"Манчестер Сити" в первую очередь планирует укрепить центр обороны. В то время, как "Ливерпуль" собирается усилить линию атаки.