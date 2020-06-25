25 июня 202011:28

Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

Российский траулер "Кокшайск", на борту которого находятся 35 человек, сел на мель в территориальных водах Норвегии. Судно, как уточняет Nordlys.no, фактически выбросило на берег в губернии Тромс.

Инцидент произошел около 6 часов утра по местному времени в необитаемой местности к юго-востоку от Арнойя. В настоящее время рядом с "Кокшайском" находятся два судна, командам которых удалось поговорить с экипажем российского траулера и выяснить, что никто не пострадал. На место также отправили вертолет со спасателями, поскольку судно получило небольшую пробоину.

Представители спасательной службы рассчитывают снять корабль с мели во время прилива (во второй половине дня), после чего расспросить команду о причинах произошедшего.

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