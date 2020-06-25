"Манчестер Сити" предложил Сане новый контракт

"Манчестер Сити" намерен сохранить у себя немецкого полузащитника Леруа Сане. Ранее футболист вел переговоры с "Баварией".

24-летний футболист собирался вернуться в Германию и продолжить карьеру в "Баварии". Однако клубы не смогли договориться о трансфере футболиста. "Сити" не устроило предложение чемпионов Германии, которые собирались заплатить 40 миллионов евро.

Контракт Сане с "Манчестер Сити" истекает через год. Но английский клуб готов предложить футболисту новый контракт, если сорвется его переход в "Баварию", сообщает Soccer.ru.