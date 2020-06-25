Пациентов новой инфекционной больницы в Воронеже отследят при помощи "умных часов"

В Воронеже завершено строительство новой инфекционной больницы по проекту Минобороны. В настоящий момент медучреждение достроено на 99,9 процентов. Об этом сообщила ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Власти рассказали об оснащении медицинского центра. Одним из новшеств станут "умные часы", которые будут выдаваться всем пациентам для контроля за их состоянием. Гаджет будет дистанционно передавать данные врачам. Кроме того, встроенный датчик GPS позволит отследить местонахождение больных. Также в отделении диагностики установлен современный аппарат КТ.



Напомним, ранее сообщалось, что больница откроется на день раньше намеченного срока – 29 июня. К этой дате будет завершена установка и подключение медицинского оборудования.



Отметим, в Черноземье уже были случаи побега предполагаемых носителей коронавируса. Одна из таких историй произошла в апреле. Дочь инфицированного мужчины обманным путем проникла в палату отца, подключенного к аппарату ИВЛ. Женщина забаррикадировалась и потребовала отпустить его домой. Сотрудники полиции смогли открыть палату, однако нарушительница сбежала. Возле клиники она села в маршрутку, где её и задержали. Водитель и пассажиры были отправлены на самоизоляцию. По счастливой случайности, никто не заразился. Позже поступила информация, что отец женщины умер. А сама она смогла отменить штраф за побег.