Акции Яндекса обновили исторический максимум, подорожав на 3,1% до 3450 рублей за штуку в начале торгов на "Московской бирже". Причиной стали новости о привлечении 400 млн долларов, что вдвое больше запланированного ранее уровня.

В ходе ускоренного размещения акций российская компания смогла продать 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за ценную бумагу. Объем привлеченных средств составил 400 миллионов долларов.

Ранее через ускоренное размещение акций планировалось привлечь 200 миллионов долларов, а всего в рамках дополнительного привлечения средств Яндекс рассчитывал продать новые акции на сумму 800 млн долларов. Теперь компания намерена привлечь 1 миллиард долларов от продажи новых акций.

Инвестиции привлекаются "для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю". Ранее Яндекс и Сбербанк объявили, что прекращают сотрудничество по своим совместным предприятиям.

Всего рамках разделения активов, Яндекс потратит около 570 миллионов долларов. Долю в "Яндекс.Маркете" российский поисковик будет выкупать у Сбербанка за 42 миллиарда рублей. Сбербанк же выкупит долю партнера в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 миллиарда рублей и станет единственным владельцем сервиса.

Таким образом, Яндекс по итогам выкупа доли и продажи акций нарастит кэш примерно на $430 млн. Сделку со Сбербанком планируется завершить в третьем квартале после одобрения Федеральной антимонопольной службой России.

Ранее котировки акций российских ИТ-компаний резко пошли вверх на российских и зарубежных площадках. Причина — прозвучавшее в выступлении президента Владимира Путина предложение значительно снизить налоговую нагрузку на отрасль.

Так, курс акций "Яндекса" достиг своего предыдущего исторического максимума на московской бирже — 3376 рублей за штуку. Еще значительнее подорожали бумаги Mail.Ru Group на Лондонской бирже — на 10%. Глобальные депозитарные расписки российского платёжного сервиса Qiwi также дорожают — на 1,69%.

Владимир Путин предложил провести налоговый маневр в ИТ-сфере, существенно понизив страховые взносы для работающих в отрасли компаний — с 14 до 7,6%. Для высокотехнологичных компаний, вынужденных конкурировать за ценных сотрудников с западными ИТ-гигантами, налоги с фонда оплаты труда являются одной из главных статей расходов. Президент предложил сделать это изменение бессрочным. Кроме того, в шесть с лишним раз — с 20 до 3% — и тоже бессрочно будет снижен для российских ИТ-компаний налог на прибыль.