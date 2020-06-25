В Турине россиянка пырнула ножом хозяина бара за непристойное предложение

В итальянском Турине полиция расследует происшествие в одном из баров, в ходе которого молодая россиянка дважды ранила ножом хозяина заведения.

Мужчина получил ранения руки и живота. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Нападавшая арестована. В генконсульстве России в Милане подтвердили, что она имеет российское гражданство.

"Да, нам это подтвердили. Она документирована российским загранпаспортом", — сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Ранее местные СМИ сообщали, что 26-летняя девушка по имени Эллис Гонн напала на хозяина бара, в который она устроилась работать официанткой. Сама россиянка прибывшим на место ЧП полицейским заявила, что получила от хозяина непристойное предложение в обмен на помощь с трудоустройством. Итальянец обвинения в приставаниях категорически отвергает.

Эллис Гонн не первый раз попадает в поре зрения правоохранительных органов. По данным итальянских источников, в 2018 году именно она в Никарагуа облила священника кислотой прямо во время исповеди. Суд приговорил ее к 8 годам заключения. Однако по утверждению издания La Repubblica, женщине удалось освободиться, после чего она вернулась в Италию.