Обварился кипятком: в Башкирии от ожогов скончался трехлетний мальчик

В больнице Башкирии от сильных ожогов скончался 3-летний мальчик. Трагедия произошла в одном из сел в Илишевском районе накануне. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как уточнили представители правоохранительных органов, в доме на окраине населенного пункта на 3-летнего малыша опрокинулся чайник с кипятком. С сильными ожогами он был доставлен в районную больницу. Медики боролись за его жизнь в течение нескольких часов, однако спасти мальчика не удалось. В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.