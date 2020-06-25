Tesla планирует сама производить аккумуляторы на новом заводе

Tesla планирует построить в Фримонте (штат Калифорния) завод по разработке и производству аккумуляторов, который будет работать круглосуточно.

Проект, получивший название Roadrunner, сигнализирует об усилиях американского производителя электромобилей взять в свои руки производство автомобильных батарей — самых дорогих компонентов для электрокаров.

Tesla в настоящее время во Фримонте производит небольшие партии аккумуляторных батарей. Теперь компания подала заявку на одобрение городского правительства для создания расширенного производства. По оценкам Tesla, строительство завода, включая установку всего производственного оборудования, может быть завершено примерно за 3 месяца.

К объекту будет привлечено 470 рабочих, из которых 400 будут "работать посменно, так что на производстве в любой момент времени, в течение всего дня, каждый день будет работать 100 человек".

Главный исполнительный директор Илон Маск ранее на этой неделе заявил, что 15 сентября он проведет экскурсию по производству аккумуляторных батарей Tesla. Собрание совместят с мероприятием "Battery Day" (День батареи), в ходе которого будет объявлено о значительном прогрессе в разработке технологии аккумуляторов.

В настоящее время Тесла производит аккумуляторы совместно с японской корпорацией Panasonic на Гигафабрике в Неваде. У компании также есть контракты на поставку аккумуляторов с южнокорейской компанией LG Chem Ltd.

Совместно с Contemporary Amperex Technology Ltd. Tesla разрабатывает батареи нового типа, рассчитанные на суммарный пробег около одного миллиона миль (1,6 млн км), что позволит Tesla продавать электромобили с выгодой за ту же цену или дешевле, чем бензиновые автомобили, сообщили источники Reuters, знакомые с планами компании.

С глобальным парком из более чем 1 млн электромобилей, которые могут подключаться и распределять электроэнергию в сети, Tesla намерена добиться статуса энергетической компании, конкурирующей с такими традиционными поставщиками энергии, как Pacific Gas & Electric и Tokyo Electric Power, сообщили эти источники.