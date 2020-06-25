"Лошарик" начнут восстанавливать в 2021 году

Секретную подводную лодку АС-31, также известную под именем "Лошарик", начнут ремонтировать в 2021 году, пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники. Выгрузка топлива из атомного реактора начнется после того, как освободится площадка в судоремонтном центре "Звездочка". Сейчас ее занимает подводный аппарат АС-15.

Напомним, 1 июля 2019 года во время исследования морского дна на глубоководном аппарате АС-31 вспыхнул пожар. Военным морякам удалось справиться с огнем, однако 14 офицеров-подводников погибли.

Информации о секретной подводной лодке очень мало. Известно, что она построена по уникальному проекту. Под жестким корпусом находится цепочка шарообразных отсеков. Благодаря такой конструкции аппарат получил прозвище "Лошарик".