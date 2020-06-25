Рособрнадзор: онлайн-обучение может использоваться при сезонных вспышках ОРВИ

Опыт использования онлайн-обучения в школах, полученный во время распространения коронавируса, нужно усовершенствовать и использовать во время сезонных всплесков простудных заболеваний, считают в Рособрнадзоре.

"Всегда у нас в стране осенью и весной вспышки простудных заболеваний. Вот сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки — иногда по полкласса дома сидит — проходили незаметно даже для тех, кто болеет", — рассказал журналистам врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Современные онлайн-технологии дают возможность заболевшим ученикам присоединиться к классу и поучаствовать в уроке.

При этом Музаев отметил, что система дистанционного образования, конечно, нуждается в доработке, передает ТАСС.

"Вот это все надо делать и доводить эту систему до ума. Конечно, на это уйдет несколько лет, но это делать надо", — уверен врио руководителя Рособрнадзора.

Говоря о проведении ЕГЭ в этом году, Анзор Музаев заверил, что в пунктах проведения экзамена приняты все меры безопасности. Маски и перчатки для организаторов ЕГЭ будут обязательны, а вот для участников экзамена обязательность их ношения определяется главами регионов.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что онлайн-технологии можно использовать в определенных случаях, но они не заменят традиционное школьное образование.