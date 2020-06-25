Жителям столицы будут доступны медкарты в мобильном приложении

С 26 июня на смартфонах через приложение москвичам будет доступна электронная медицинская карта, пользователи сами смогут вносить сведения о своем здоровье. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что на портале mos.ru с 14 января открыт доступ к электронным медицинским картам.

Из электронной медкарты в мобильном приложении можно будет скачать все необходимые документы. На смартфоне также доступна запись на прием к врачу, талон не понадобится.

Кроме того, запустился новый раздел "Дневник здоровья". С 26 июня сюда можно будет загружать данные о температуре тела и уровне кислорода, а с 29 июня — о пульсе, уровне сахара в крови и артериальном давлении.

Пользователям, привыкшим вести дневники здоровья в других сервисах, достаточно будет установить специальное приложение "ЕМИАС Коннект" и согласиться на отправку сведений в электронную карту, передает "Интерфакс".