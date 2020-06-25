Надругательство над памятником купцу в Череповце попало на видео

Мэр Череповца опубликовал видео надругательства над памятником купцу, установленным на Советском проспекте.

Молодому человеку с бутылкой в руках и его спутнице особенно не понравился "Кодекс предпринимателя", установленный на металлической подставке рядом со статуей — сперва его облили, а затем отломали ногами и руками.

За год своего существования арт-объект, установленный на частные средства, второй раз подвергается нападению прохожих — прошлым осенью тоже пострадала "книга", сделанная из стеклопастика. Три девушки отломали ее и бросили неподалеку. После этого рядом с памятником установили видеокамеру.

А спустя месяц девушек нашли и возбудили в их отношении уголовное дело по статье "Вандализм". Полицейским задержанные объяснили свой поступок тем, что "книга" мешала им фотографироваться.