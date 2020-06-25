На Новой Земле обнаружили место продовольственного депо первых исследователей Арктики

Моряки Северного флота обнаружили предполагаемое место продовольственного депо одних из первых исследователей Арктики. В период с 1872 по 1984 год на Новой Земле проходила австро-венгерская экспедиция по поиску Северо-Восточного прохода под руководством Юлиуса Пайера и Карла Вайпрехта. Об этом сообщила ГТРК "Мурман", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу флота.



Экипаж судна "Эльбрус" совершил это открытие во время очередного северного завоза на острова Северного Ледовитого океана. Попутно команда выполнила разведку маршрута для предстоящей в августе комплексной экспедиции у берегов архипелага Новая Земля. Отметим, что рекогносцировка была необходима для повышения эффективности действий экспедиционного отряда, так как прилегающая к Северному острову акватория изучена слабо.



Наиболее детально моряки обследовали берега западного и восточного островов Баренца и полуостров Литке. Погодные условия позволили провести фото- и видеосъемку. В ближайшее время будет проведен анализ полученных материалов. После чего эксперты сделают вывод об обнаружении исторической находки.



Напомним, продовольственное депо австро-венгерской экспедиции было заложено в августе 1872 года. В качестве спонсора выступил граф Иоганн Вильчек. Сумма потраченных на предприятие средств была равна трети всего бюджета похода. Однако исследователи сооружением не воспользовалась. Информации о его последующем обнаружении также не поступало.



В августе отряд Комплексной экспедиции СФ высадится на островах Баренца. Вместе с учеными РГО они планируют найти артефакты, подтверждающие открытие североморцев.