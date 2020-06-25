Власти Шри-Ланки отправили еще двух россиян в СИЗО по делу "мертвых жуков"

Двое россиян оказались в СИЗО Шри-Ланки по делу ученого Александра Игнатенко, которого обвинили в незаконном сборе насекомых. Как сообщает ТАСС, суд отправил под стражу друзей энтомолога: Артема Рябова и Николая Калифяна.

"Они могли быть отпущены под поручительства, но местные жители согласились поручиться за них лишь за денежное вознаграждение. Денег у наших соотечественников не оказалось", – рассказал информагентству вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, в суде россиянам не предоставили переводчика, что является нарушением их прав. Арестованных поместили в камеру, где содержатся порядка 90 человек, большинство из которых обвиняются в тяжких преступлениях – убийствах, терактах и наркоторговле.

"Люди там спят на полу, вплотную друг к другу. Все это нарушает международные нормы содержания заключенных", – рассказал Мельников.

Что касается самого Игнатенко, то он находится в больнице: из-за тюремного питания у него открылась язва.

Правозащитник сообщил, что обратился в МИД РФ с просьбой оказать поддержку россиянам. В частности, им требуется материальная помощь, чтобы оплатить услуги адвокатов.

Игнатенко – сотрудник ростовского зоопарка. О его задержании стало известно в середине мая, хотя задержан он был еще в конце февраля. Причиной стали обнаруженные у него жуки, которых биолог собрал во время прогулки по национальному природному парку. Сам ученый утверждает, что собирал только мертвых насекомых, тем не менее его обвинили в причинении вреда окружающей среде. Теперь россиянину грозит лишение свободы на срок до 40 лет и огромный штраф.