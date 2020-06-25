Лидер "Манчестер Сити" Серхио Агуэро перенес операцию на колене

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро перенес операцию на правом колене. Возвращение аргентинца в строй ожидается осенью.

Лидер атак "Манчестер Сити" Серхио Агуэро повредил мениск в матче 30 тура с "Бернли". 32-летнему футболисту потребовалась операция, которая была успешно проведена. Аргентинец поблагодарил врачей за успешно проведенную операцию.

Серхио Агуэро выступает за "Манчестер Сити" с 2011 года. Он четыре раза выигрывал английскую премьер-лигу, один раз Кубок Англии и пять Кубков лиги. Серхио забил 254 мяча в составе "Сити" и является лучшим бомбардиром в истории клуба.